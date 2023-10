El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aterrizará el jueves en Israel para «dialogar directamente» con las autoridades del país sobre la situación en Oriente Próximo tras la última ofensiva lanzada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado sábado.

«El secretario espera reunirse con altos líderes del gobierno israelí y continuar las discusiones que él y el presidente (Joe Biden) han estado teniendo con ellos desde los ataques iniciales del sábado», manifestó el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller.

Según detalló Miller en rueda de prensa, está previsto que el secretario Blinken tome un avión el miércoles y que aterrice en territorio israelí al día siguiente, ya jueves, según detalla la cadena estadounidense de noticias CNN.

Tomorrow, I will leave for Israel to engage with our Israeli partners directly about the situation on the ground and to discuss ways we can continue to support them in the fight against these terrorist attacks. Our support for Israel remains unwavering.