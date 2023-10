Las Fuerzas Armadas de Israel informaron este sábado de que continúan ampliando las operaciones terrestres dentro de la Franja de Gaza, lo que les permitió atacar posiciones y a miembros de las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

«Desde primera hora de la tarde de ayer (viernes) las Fuerzas de Defensa de Israel pusieron en marcha a fuerzas de combate combinado de efectivos blindados, de ingeniería e infantería presentes en territorio del norte de la Franja de Gaza», informó las Fuerzas Armadas en un comunicado oficial.

En estas operaciones «fueron identificados grupos terroristas que intentaron lanzar proyectiles anticarro y les han atacado». Además, «fue localizada una casa trampa que también fue atacada», indicaron.

Por otra parte, helicópteros de ataque embistieron un punto de encuentro de «terroristas de Hamás» en un edificio utilizado por esta organización. Además, fueron destruidas «varias unidades enemigas más» que intentaron lanzar proyectiles anticarro.

En el marco de esta operación se utilizaron aviones no tripulados contra una casa trampa en la que «había terroristas de Hamás dentro».

