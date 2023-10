El principal portavoz del Ejército de Israel, el vicealmirante Daniel Hagari, avisó a los gazatíes que todavía quedan en el norte y en Ciudad de Gaza de que se les «acaba el tiempo» para huir al sur del enclave, ante lo que todo apunta como una inminente entrada por tierra a gran escala de las fuerzas israelíes en el territorio.

«Moveos hacia el sur. Por vuestra propia seguridad. No es una mera precaución. Es una súplica urgente por la seguridad de los civiles en Gaza«, avisó Hagari en un vídeo publicado en la cuenta en inglés del Ejército israelí en la red social X, antes Twitter, donde habló de una «operación inminente del Ejército israelí para neutralizar la amenaza de Hamás con precisión e intensidad».

An urgent message for the residents of Gaza: pic.twitter.com/GAW3a7lWt8