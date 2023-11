El Ejército de Israel anunció este viernes la muerte del comandante de un batallón del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.

Así, indicó en un comunicado publicado en su página web que Mustafá Dalul, comandante del Batallón Sabra Tal al Haua que «participó en los combates contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza», murió en un bombardeo en la zona central del enclave.

«Dalul ocupó varias posiciones en el batallón y en la Brigada Ciudad de Gaza de la organización terrorista Hamás», señaló, antes de resaltar que también fueron «eliminados» varios «terroristas» en los enfrentamientos con las tropas desplegadas por Israel en la Franja.

Por otra parte, destacó que los militares encontraron «muchas armas y materiales de Inteligencia en el área de Beit Hanun«, al tiempo que aseveró que los últimos bombardeos perpetrados durante la noche han «eliminado a terroristas», sin dar un balance de víctimas.

Israel lanzó una ofensiva militar que incluye desde hace días operaciones terrestres en respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron cerca de 1.400 muertos y más de 240 secuestrados, según los balances facilitados por las autoridades israelíes.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, elevaron este mismo jueves a más de 9.000 los muertos por la ofensiva de Israel, mientras que la Autoridad Palestina denunciaron más de 140 muertos en las operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos desde el 7 de octubre.

🔴 IDF troops uncovered tunnel shafts, rigged them with explosives, and neutralized Hamas’s terrorist tunnels during special operations inside Gaza. pic.twitter.com/LlSE7FbBt8