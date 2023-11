El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, volvió a insistir este martes a la población palestina que reside en la Franja de Gaza a que se desplace hacia el sur en el marco de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en el enclave palestino.

El Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, una agencia del Gobierno israelí, compartió un vídeo a primera hora de la mañana en el que se muestra a una hilera de palestinos camino hacia el sur, muchos de ellos portando banderas blancas.

🚨Happening now: Thousands pass through the evacuation corridor the @IDF opened for civilians in northern Gaza to move southwards. pic.twitter.com/lq7ZpfMiM4