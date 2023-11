La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) confirmó este miércoles la muerte de 102 de sus trabajadores a causa de los bombardeos registrados desde el pasado 7 de octubre en la Franja de Gaza.

Así, señaló esta cifra supone el «mayor número de trabajadores humanitarios de la ONU muertos en un conflicto en la historia de Naciones Unidas», tal y como ha subrayado en un mensaje difundido a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

Esta semana, el comisionado de la Unrwa, Philippe Lazzarini, dijo estar «devastado» por este elevado número de víctimas, sin precedentes para la ONU en contextos de conflicto. La lista incluye a «padres, profesores, enfermeras, médicos y personal de apoyo».

«La Unrwa está de luto, los palestinos están de luto, los israelíes están de luto. Para terminar esta tragedia hace falta ya un alto el fuego humanitario», manifestó el máximo responsable de la agencia.

La organización denunció ataques sobre varias de sus instalaciones en la Franja de Gaza, donde Israel libra una intensa ofensiva como respuesta a un asalto masivo lanzado por Hamás sobre territorio israelí el 7 de octubre.

Casi 1,6 millones de gazatíes debieron abandonar sus hogares y, de ellos, más de 740.000 están refugiados en sedes de la Unrwa, incluidas escuelas.

“The risk to humanitarian actors inside #Gaza can’t be overstated. More than 100 @UNRWA staff have been killed since October.»



Visiting📍#Gaza, @unicefchief says fuel has «practically run out, causing some hospitals & health centers to stop functioning.»https://t.co/lkBLdTMZER