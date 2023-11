Comparte

En horas de esta jornada comenzó a circular un rumor respecto a Julián Elfenbein, donde señalan que no habría participado en la Teletón 2023, debido a problemas con Chilevisión.

Ahora, el animador José Miguel Viñuela optó por salir en defensa de su colega, y reveló que esto no sería así del todo.

«La Teletón es un programa de televisión abierta y una campaña preciosa, solidaria para ir en ayuda de todos los centros que acogen a la población discapacitada del país«, inició comentando Jordi Castell, panelista del programa «Tal Cual», que conduce Viñuela.

Luego el fotógrafo continuó y destacó que la jornada une al mundo de la televisión, dejando atrás «los egos, las miserias, vanidades. El mundo de la televisión se une dentro de sus diferencias, de sus codazos, de sus ambiciones, todas esas cosas que son divertidas«.

Tras estas palabras, José Miguel Viñuela intervino y manifestó: «Hay algo en que no estoy de acuerdo contigo. Perdona que te lo diga, pero no sé de dónde sacaste que Julián se había enojado porque habían puesto a Pancho Saavedra«.

¿Por qué no participó Julián Elfenbein en la Teletón 2023?

«Porque el director del segmento de la Quinta Vergara prefirió poner a Pancho Saavedra y no a Julián que le correspondía«, le respondió Castell.

Fue así como José Miguel Viñuela explicó por qué Julián Elfenbien no participó en la Teletón 2023.

» Julián, y lo tengo acá en un WhatsApp, dice que no se sentía bien. No estoy hablando que sea físicamente, a lo mejor anímicamente no estaba bien y decidió dar un paso al costado. Eso es lo que él pone en esto. Claro, como no estaba Julián, obviamente había espacios que había que reemplazar. En algún minuto me tocó a mí hacer un segmento (…) son cosas que pasan», manifestó.

«Se habla mucho por fuera, ‘se dice que’ (…) pero nadie habla, no hay ni una fuente, entonces es súper fácil ponerse a especular«, cerró el conductor.