El obispo de Livorno (Toscana), monseñor Simone Giusti, procedió a la excomunión del sacerdote italiano Don Ramon Guidetti, por difundir falsedades sobre el hecho de que el Papa Francisco fue elegido en 2013 con un procedimiento inválido y equipararlo con una suerte de "antipapa".

Se trata de la máxima pena de la Iglesia Católica, presente en el código penal canónico, por haber apoyado esta tesis blasfema muy extendida entre los detractores de Francisco y que le impedirá a Guidetti la recepción de los sacramentos y el ejercicio de actos eclesiásticos.

Se trata del segundo párroco italiano excomulgado por haber efectuado comentarios de este tipo considerados cismáticos por sembrar dudas de fe entre los fieles.

El sacerdote Alessandro Minutella de Palermo (Sicilia) fue sancionado de la misma manera hace seis años "por haber cometido el delito contra la fe y la unidad de la Iglesia, como cismático", según se informó entonces hasta su renuncia al estado clerical en 2022.

La excomunión del sacerdote italiano tuvo lugar la víspera de Año Nuevo, con un acta formal entregada al sacerdote en el presbiterio por haber hablado en términos sacrílegos de la figura del pontífice durante una homilía conmemorativa de Benedicto XIV un año después de su muerte.

En el acta de excomunión, publicado por la diócesis de Livorno, se explica que Guidetti "realizó públicamente un acto de naturaleza cismática, rechazando la sumisión al Sumo Pontífice y la comunión con los miembros de la Iglesia sometidos a él".

Agencia Uno - Europa Press.

Here’s Don Ramon Guidetti, an Italian priest from the village of Guasticce, province of Livorno, a city from Tuscany. The statement of Jan 1st 2024 claims he gets excommunicated “ipso facto” for “latae sententiae”. Also, all the faithful are warned not to attend any kind of his… pic.twitter.com/JcOUxz249G