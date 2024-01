Comparte

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de la Franja de Gaza —controlado por Hamás— ha informado de la muerte de 150 personas como consecuencia de los cinco días del "asedio" militar israelí contra el Hospital Nasser, ubicado en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

El portavoz del Ministerio, Ashrarf al Qudra, ha destacado que todavía tienen unos 30 cadáveres que no han podido ser identificados y que se encuentran en el depósito del centro sanitario.

Además el 90 por ciento del personal médico del centro sanitario ha sido ya evacuado, según ha explicado el jefe de Ciriugía Plásctica y Sistema Óseo del hospital, Ahmed al Moghrabi, en declaraciones a la cadena Al Yazira.

Solo quedan en el hospital ocho cirujanos y algunos enfermeros el resto ha partido hacia Rafá huyendo de los disparos y bombardeos. "Cientos de pacientes necesitan atención y operaciones, pero he dejado de hacer intervenciones quirúrgicas porque no hay suficiente personal. Solo me ocupo de los casos más urgentes", ha explicado.

El hospital lleva cinco días asediado, un periodo en el que nada ha podido entrar, ni suministros médicos, ni agua ni comida. "No sabemos cuánto tiempo vamos a poder resistir en estas circunstancias", ha indicado.

Agencia Uno / Europa Press.