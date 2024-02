Comparte

Israel declaró este lunes ‘persona non grata’ al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras comparar la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) con el Holocausto cometido por Adolf Hitler contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

“No perdonaremos y no olvidaremos. En mi nombre y en nombre de los ciudadanos de Israel, he informado al presidente Lula de que es ‘persona non grata’ en Israel hasta que pida disculpas y retire sus palabras“, ha dicho el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz.

Katz convocó durante la jornada al embajador brasileño en Israel, Federico Mayer, para presentar una queja por las declaraciones del mandatario, una reunión que ha tenido lugar en el Museo del Holocausto, Yad Vashem, “un lugar que sirve de testigo de lo que los nazis y Hitler hicieron a los judíos”.

“La comparación por parte de Lula entre la guerra justa de Israel contra Hamás y las acciones de Hitler y los nazis, que mataron a seis millones de judíos, es un grave ataque antisemita que profana la memoria de los que perecieron durante el Holocausto”, señaló en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Las declaraciones de Lula

Lula afirmó durante la jornada del domingo que “lo que está pasando en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico”.

“Pero existió cuando Hitler decidió matar a los judíos”, afirmó desde Adís Abeba, la capital de Etiopía, donde asistía como invitado a la cumbre de la Unión Africana.

El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los citados ataques de Hamás, que dejaron 1.200 muertos y 240 heridos.

Desde entonces, las autoridades palestinas notificaron la muerte de cerca de 29.100 palestinos, a los que se suman cerca de 390 palestinos fallecidos en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes.

Agencia Uno – Europa Press.