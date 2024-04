Comparte

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, reiteró que no dará tregua a Gaza, a seis meses de iniciarse la masacre en la Franja por parte del ejercito israelí. El mandatario aseveró que no llegará a acuerdo si Hamás no devuelve los 133 rehenes. Además, enfatizó que no cederá a las “exigencias extremas” del grupo islamita.

“Dejé claro a la comunidad internacional: no habrá alto el fuego sin el regreso de los secuestrados. Simplemente no sucederá”, señaló en su discurso previo a una reunión de gabinete. En la instancia, recordó que su par estadounidense, Joe Biden, comparte su visión.

Asimismo, culpó a Hamás de “exigencias extremas” y poner fin a la invasión para “garantizar su supervivencia, rehabilitación y capacidad de poner en peligro” a las tropas israelés. Pese a todo esto, indicó que Israel no se opone a un acuerdo de tregua. Además, pidió que la presión itnernacional se centre en Hamás y no contra su país.

“Ceder a las exigencias de Hamás le permitirá intentar repetir una y otra vez los crímenes del 7 de octubre, como prometió hacer”, comentó.

Esta jornada se desarrollará una manifestiación contra Netanyahu en la que también participarán algunos familiares de los rehenes. Ellos apuntan contra el mandatario israelí por estar más preocupado de su supervivencia política que de la liberación de los secuestrados.

“Ciudadanos de Israel, no hay guerra más justa que esta y estamos decididos a terminarla con una victoria total”, dijo Netanyahu sobre la actividad. Y agregó los tres objetivos de la invasión en Gaza: eliminar a Hamás de la Franja, “incluida Rafah”, recuperar a los presos y garantizar que la Franja “ya no representa una amenaza”.

De acuerdo al mandatario israelí, sus tropas han desactivado “19 de los 24 batallones de Hamás, incluidos altos comandantes”, además de haber “purgado” el Hospital Al Shifa, centro asistencial más importante de Gaza, que quedó completamente inoperativo tras dos semanas de constante asedio.

“Destruimos fábricas de cohetes, armas, municiones y seguimos destruyendo sistemáticamente el subsuelo (túneles de Hamás). Estamos a un paso de la victoria. Pero el precio que se nos cobra es doloroso y desgarrador“, indicó a modo de balance.

Aquellas operaciones han significado la muerte de 33.175 personas. De ellas, dos tercios son mujeres y niños. Además, se contabilizan 75.890 heridos y unos 7.000 cuerpos que se mantienen bajo toneladas de escombros, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.