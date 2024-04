Israel informa que un total de 468 camiones cargados con ayuda humanitaria entraron en Gaza.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar de Israel encargada de los territorios palestinos, informó este martes de que un total de 468 camiones cargados con ayuda humanitaria entraron en la Franja de Gaza.

“Este es el mayor número de camiones de ayuda que ingresaron a Gaza en un día desde el comienzo de la guerra (iniciada el pasado 7 de octubre)”, destacó el organismo, que depende del Ministerio de Defensa israelí, en un mensaje publicado en la red social X.

Más de 1.200 camiones con suministros humanitarios fueron “inspeccionados y trasladados” a la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), “durante los últimos tres días”, según señaló COGAT.

Asimismo, indicaron en otro mensaje que 303 paquetes fueron lanzados desde el aire sobre Gaza, mientras que coordinaron el transporte de 47 camiones cargados con comida hacia el norte del enclave palestino “durante la noche”.

El organismo del Ministerio de Defensa israelí anunció en la víspera que habían entrado 419 camiones a la Franja, mientras que un día antes había fijado la cifra en 322, lo que representa un incremento de entradas en los últimos tres días.

Agencia Uno – Europa Press.

