El 19 de diciembre Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa inició un sumario en contra del director del Liceo Augusto D´Halmar, Jaime Andrade, por supuestamente negar matrículas para el 2023 a estudiantes repitentes. La fiscal del caso, resolvió la suspensión del profesional que lleva 28 años en el cargo.

De acuerdo a información entregada por el sindicato de Trabajadores del emblemático liceo, "la decisión de no renovar una matrícula para el año siguiente se lleva a cabo la última semana de diciembre y la suspensión del director se realizó antes de siquiera iniciarse el proceso de evaluación de renovación de las matrículas".

Dichos de Andrade

Tras lo sucedido, Jaime Andrade salió al paso justificando que su suspensión se debió a que "cómo no he dado el respaldo político como a ellos les gusta, simplemente me quieren sacar después de 28 años como director de este liceo".

El exdirector recalcó que intentan que profesores y directivos "hagan cosas que no corresponden". Además indicó que, "les molesta que hagamos educación para la vida, que los niños trabajen, que construyan y que no estén en las calles, que no seamos políticos".

Finalizó preguntando, "¿Qué les duele de este colegio? Que no vaya a paros, que no vaya a tomas, que esté en clases, que los niños sean creativos, que seamos el mejor colegio público del Chile, eso les duele".

Recordemos que el Liceo Augusto D´Halmar quedó en el lugar 15 del ranking de los 100 mejores establecimientos educacionales luego de publicados los resultados de la PAES.