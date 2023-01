Comparte

La última edición de la encuesta Cadem reflejó un significativo aumento en la desaprobación del Presidente Gabriel Boric, que durante esta semana subió un total de 9 puntos y se situó en un 70%, la más alta de su gestión.

Bajo esa misma línea, la aprobación del mandatario sufrió una baja de 3 puntos, llegando solo a un 27%, muy cerca de igualar el 25% registrado el 4 de noviembre de 2022, hasta ahora el menor obtenido. Mientras que 2% no aprueba ni desaprueba, y un 1% no sabe o no responde.

La polémica de los indultos

Dichos índices se dan justamente en el marco del díficil panorama político del Gobierno tras los episodio de indultos presidenciales y las fallidas asignaciones a fiscales nacionales, que durante este sábado desencadenaron las salidas de la ahora ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete, Matías Meza Lope-handía.

De hecho, un 64% de los encuestados se mostró en desacuerdo con la decisión de Boric de otorgar indultos presidenciales a condenados por el "Estallido Social". Por el contrario, un 32% manifestó estar de acuerdo, mientras que un 2% no sabe y otro 2% no respondió.

En tanto, ante la afirmación de Boric de que los indultados por los desórdenes de octubre de 2019 "no eran delincuentes" y que "es necesario para sanar las heridas del ‘Estallido Social‘", un 65% dijo estar en desacuerdo y un 33% estar de acuerdo. Además, 1% no está de acuerdo ni en desacuerdo y 1% no sabe o no responde.

En esa misma línea, un 74% opinó estar en desacuerdo con el indulto al ex frentista Jorge Mateluna, mientras que un 20% manifestó lo contrario. Un 2% dijo no estar de acuerdo ni en desacuerdo, y un 4% no sabe o no respondió.

En cuanto a la afirmación del Presidente sobre la "inocencia" de Mateluna y que en su juicio "hubo profundas irregularidades", un 72% de los encuestados dijo estar en desacuerdo y un 20% estar de acuerdo. Un 1% declaró no estar de acuerdo ni en desacuerdo, y un 7% no sabe o no responde.

Bajo esa misma línea, un 58% se mostró de acuerdo en "eliminar" la facultad presidencial para conceder indultos. En tanto, un 40% opinó que hay que "mantenerla", y un 2% no sabe o no responde.

Acusación Constitucional contra ex ministra Ríos

Con respecto a la decisión de Chile Vamos de restarse de la Mesa de Seguridad del Gobierno, un 55% se mostró en desacuerdo con la medida. Un 32% señaló estar de acuerdo, un 12% no sabe o no responde y un 1 dijo no estar de acuerdo ni en desacuerdo.

En tanto, un 45% definió estar de acuerdo con la acusación constitucional del bloque opositor contra la ahora ex ministra Marcela Ríos. Más atrás, con un 40%, aparece la opción en desacuerdo.

"Un mal camino"

Finalmente, el estudio reflejó que un 73% considera que el país va por un "mal camino", el registro más alto desde que Boric está en La Moneda, marzo de 2022. Solo un 21% opina lo contrario.

Finalmente, un 57% ve con "pesimismo" el futuro del país, el índice más alto en 8 años.