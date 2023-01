Comparte

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, participó este martes de la encuesta de "La Mañana de Agricultura".

La pregunta de hoy es: "El lunes comenzó la prohibición del uso de parlantes en las playas municipales y principales balnearios de Antofagasta. Para quienes incumplan la medida, arriesgan una multa entre $120 mil y $180 mil. ¿Qué opinas?".

Frente a la consulta, la Vodanovic opinó que "no sé si estoy de acuerdo con una ley por lo de los parlantes, porque me parece tan de sentido común. Encuentro increíble que tengamos que dictar leyes para que la gente sea considerada con el resto. Es como que haya que dictar una ley para darle el asiento a una embarazada o dejar pasar a una persona de la tercera edad en la fila, cosa que hoy no se ve".

"La cortesía, la educación, no debiera requerir leyes, debiéramos ser personas sociables, sociales y corteses sin necesidad de que haya una ley que nos sanciones", sentenció.