Los diputados de la Bancada Independiente Social y Cristiana, Yovana Ahumada y Víctor Pino, aseguraron que las "desprolijidades" en el proceso de los indultos son tanto responsabilidad del Presidente Gabriel Boric como de la ex ministra Marcela Ríos.

La ex titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos se encuentra ad portas de enfrentar una Acusación Constitucional liderada por la oposición.

"Si bien veo que la ex ministra Marcela Ríos no es cien por ciento responsable de la falta de prolijidad que hubo en los indultos que entregó el Presidente, sí hay un porcentaje de responsabilidad no solo en los indultos, sino en otras instancias, que creo que al menos deben ser analizadas en su mérito", comentó Ahumada.

"Todavía vemos que no hay un acuerdo real entre Chile Vamos y otros partidos que realmente están de acuerdo con avanzar en la AC, principalmente, porque creen que quien es el responsable principal es el Presidente Boric", añadió.

"Esto va a generar un mayor análisis y debate, sin embargo, las acciones del Presidente se reflejan en las acciones de sus ministros, y es eso en lo que hoy vamos a analizar en su mérito", agregó la diputada por el Distrito 3.

En tanto, el diputado Víctor Pino comentó que la Acusación Constitucional contra la ex ministra Ríos "tiene los méritos suficientes para ser aprobada". Aunque, aseguró, "el resultado es incierto al igual como lo fue contra el ministro Jackson".

"En cuanto a las responsabilidades por los indultos, estos son compartidos entre la ex ministra, asesores y el Presidente Gabriel Boric", cerró.

El libelo contra la ex ministra Marcela Ríos se votará este miércoles 25 de enero en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas.