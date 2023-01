Comparte

El Presidente de La República, Gabriel Boric, remarcó sus dichos que expresó en la Celac sobre la complicada situación política que atraviesa Perú, lo que derivó en críticas por parte de autoridades y medios de ese país.

"Nosotros respetamos profundamente la institucionalidad del Perú y los mecanismos constitucionales del Perú y lo que yo he hecho en la Celac, en un marco de respeto, es manifestar nuestra preocupación por la violación de DD.HH. y el fallecimiento de más de 50 personas a la fecha en el marco de las protestas", señaló.

En ese sentido, el jefe de Estado indicó: "Yo tengo la tranquilidad que tanto como Presidente y como diputado he mantenido un solo estándar en esta materia y a mi me sorprende los medios y las voces chilenas que hoy salen con escándalo a criticar lo que dije en la Celac, pero sin embargo callan cuando son otros países con los cuales al Gobierno no les gusta el signo".

Además, afirmó que "acá quiero ser muy claro: Los DD.HH. son un avance civilizatorio y no importa el color político del gobierno de turno que los vulnere. Nosotros levantaremos la voz, sea en Chile, en el extranjero, en países donde gobierna la izquierda, la derecha o el centro".

"Los DD.HH. están por sobre esas diferencias y eso es lo que hemos defendido y vamos a seguir defendiendo en materia internacional, poniéndonos a disposición como lo hemos hechos siempre para que mediante instancias multilaterales y respetando la voluntad soberana podamos encontrar vías de solución pacificas", aseguró el Mandatario.

Finalmente, el Presidente Boric precisó que "no hago cambios de gabinete por presiones, sino por evaluación seria y fundada de mis colaboradores, lo que estoy haciendo permanentemente".