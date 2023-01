Comparte

El fiscal nacional, Ángel Valencia, descartó tener información sobre la presencia de la pandilla los Maras en Chile, tal como aseguró el vicepresidente de El Salvador.

"No tengo información sobre el particular que permita sostener que eso es efectivo y no quisiera difundir especulaciones sobre ello", dijo.

Agregó que "cuando tengamos antecedentes sobre el particular y sea conveniente y necesario compartirlo con la comunidad, así lo vamos a hacer".

"Quiero reiterar que me apego estrictamente a lo que han planteado los fiscales a cargo de las investigaciones de crimen organizado, los fiscales regionales, en las zonas donde ello tiene más presencia. Lo que ha señalado el fiscal de Arica, de Tarapacá, los fiscales regionales metropolitanos", añadió Valencia.

De todos modos, señaló que "ese antecedente lo recibimos, lo traspasamos, lo analizamos, pero nos parece inconveniente difundir entre la comunidad mayor información sobre rumores respecto de la presencia en Chile de organizaciones criminales peligrosas sin que ello tenga sustento genuino porque ello, más que contribuir a la investigación de organizaciones de eso tipo, difunde temor".