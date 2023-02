Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se sumó a las críticas hechas por el subsecretario de la misma cartera, Manuel Monsalve, contra Juan Sutil, quien aseguró que la respuesta del Gobierno contra los incendios forestales fue tardía.

"Cuando uno se sienta con el mundo empresarial, cuando uno se sienta con los actores del territorio, cuando uno se sienta con las comunidades, con las autoridades regionales locales, todos compartimos la idea de que aquí hay una responsabilidad transversal en la sociedad que todos podemos hacer más y que todos tenemos que aplicarnos en hacer más", comenzó diciendo la autoridad.

"Por alguna razón, que dejo al público interpretar, la conversación pública no toma ese tono y toma más bien el tono recriminatorio. Pensamos que no es propicio, no es fértil ese camino, es mucho más fértil el camino de la corresponsabilidad y de cada uno poner el acento en qué puede aportar más en lo que ya está aportando. Tampoco es positivo que seamos autoincriminatorios, porque como país no es verdad que no hemos avanzado", continuó diciendo.

En esa misma línea, llamó a que "salgamos de la tentación recriminatoria y vámonos a la de la autorresponsabilidad y la de la colaboración, que parece mucho más fértil".