Este miércoles la ministra del Interior, Carolina Tohá descartó que, una vez controlada la emergencia en la zona centro sur provocado por los incendios, se avance en la idea de instalar un royalty forestal.

Al respecto la autoridad expresó que "el Gobierno tiene una agenda tributaria desplegada en el Parlamento clara y expresada en proyectos de ley. Esa agenda es coordinada por el Ministerio de Hacienda, pero representa a todo el Gobierno, fundada en estudios”.

“En esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal, porque no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. No se trata de un recurso natural no renovable de propiedad del Estado”, añadió.

De esta forma, la jefa de gabinete señaló que la idea del royalty forestal es “conocida y prioritaria, y ese tema no está incluido”.

“Eso no quita que esos temas se puedan discutir. Poner arriba de la mesa, en análisis, distintas posturas. Pero ese debate, en la medida que avance, tendrá que ver con planteamientos que se propongan para futuras administraciones, porque la agenda tributaria que tenemos ya está presentada, en discusión y focalizada en los objetivos que dijimos y los estudios que se hicieron”, sentenció.