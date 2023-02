Comparte

Este domingo se revelaron los resultados de una nueva encuesta Cadem, la que reflejó un importante aumento a la aprobación de la gestión del Gobierno con respecto al combate de los incendios forestales en la zona centro-sur del país.

Dicho índice sufrió una aprobación de 10 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior, para situarse en un 47%. En tanto, un 46% de los encuestados contestó que desaprueba el actuar del Gobierno frente a la situación de emergencia.

Importante aumento que, sin embargo, no se materializó en la aprobación de la gestión del Presidente de la República, Gabriel Boric, la que subió de un 29% a un 30%. Mientras que su índice de desaprobación pasó de un 65% a un 64%. Un 4% no aprueba ni desaprueba, y un 2% no sabe o no responde.

Con respecto al equipo de Gobierno, la que resultó mejor evaluación fue la delegada para la reconstrucción en la zona devastada por los incendios, Paulina Saball, con 68% de aprobación.

En contraste aparece la figura de la Canciller, Antonia Urrejola, quien recibió la menor aprobación con un 39%, bajando un total de 9 puntos con respecto a la medición anterior.