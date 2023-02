Comparte

Luego de una reunión de coordinación regional efectuada esta mañana en Concepción, el ministro de Vivienda y Urbanismo, y enlace presidencial en la región del Biobío, Carlos Montes, entregó un balance del trabajo de las brigadas y equipos de emergencia en la zona, especialmente en Coronel, donde desde el viernes se mantiene activo un incendio forestal que amenaza distintos sectores urbanos de la comuna.

En la oportunidad, junto a la delegada presidencial en la región, Daniela Dresdner, la autoridad del Minvu expresó que “hace dos noches tuvimos un alto riesgo sobre Coronel y se tomaron medidas, el viento favoreció y eso permitió que no hubiera mayores situaciones complejas. Sin embargo, a partir de ese hecho, se han sacado las conclusiones. Lo primero que se hizo fue solicitar muchos recursos el día de ayer a nivel central y se movilizaron muchos recursos. Y esto significó sacarlos de otros lados y destinarlos acá. Lo que tiene que ver con Ñuble, ya está acá. Una parte de los aviones está acá y el otro viene en el transcurso del día para la zona”.

Consultado sobre la posibilidad de realizar controles para encontrar a posibles responsables de iniciar los incendios, el ministro Montes afirmó que “de esto se ha dicho bastante, se hablado en las reuniones y en definitiva aquí hay denuncias formales y las instituciones tienen que responder. Hoy día en la mañana nos han dicho que están trabajando las distintas denuncias, no sólo acá en esta zona, sino que en otras. Uno puede especular mucho y hablarse mucho de que hay intencionalidad. Lo importante es responder al fuego por un lado y por otro la investigación de las instituciones para ver cómo considerarlo”.

“Es bien complejo porque si fuera verdad todo lo que se dice, que todo es por intencionalidad, la verdad es que estaríamos en una situación muy compleja. Por eso, necesitamos cuanto antes las respuestas de las instituciones policiales y del Ministerio Público que están trabajando coordinado en esto. Pero no hay nada concreto. Hoy día no había ni un dato concreto que nos pudiera decir que eso tenía fundamento de lo que se señalaba”, añadió la autoridad de Gobierno.

Sobre la situación regional respecto a los distintos focos de incendio que se mantienen activos, la delegada Daniela Dresdner señaló que “se trabajó durante la noche en Coronel con brigadas portuguesas en conjunto con el trabajo de maquinaria de las empresas y eso también generando la protección de la ciudad, en caso que el viento cambiase y volviese a ir en esa dirección. Las operaciones de aeronaves grandes con tal cantidad de humo se han visto dificultadas ayer en la comuna, sin embargo, todas ellas aprovecharon de atacar el incendio de El Cortijo el que en este momento está con una actividad baja. De todas maneras, vamos a seguir monitoreando de cerca por el riesgo de reactivaciones”.

Respecto a la noche de toque de queda en Coronel, la autoridad regional aseguró que “hubo un buen comportamiento durante ayer. Hubo más que todo una labor de educación y conversación con la gente respecto a lo que significaba, y en otras comunas avanzó sin detenidos y la situación está mucho más controlada”. Dicho análisis fue reforzado por el jefe de la Defensa Nacional en Biobío, contralmirante Jorge Keitel, quien sostuvo que “el toque de queda estuvo muy tranquilo” y “se está evaluando siempre si mantenerlo o no”.

Recursos para reconstrucción

Ante la propuesta parlamentaria de reasignar recursos para las tareas de reconstrucción, el ministro Montes indicó que “como parlamentario estuve mucho tiempo en el tema del Presupuesto y sé cómo se mueve esto, y la verdad es que los recursos están considerados. Ante distintas eventualidades, hay distintos fondos de recursos. Decir estas cosas, es más bien confundir a la opinión pública y no ayuda en nada en cómo enfrentamos a los problemas de ahora. Imagínese, anteponer el tema de los Derechos Humanos y el incendio es bastante mezquino de parte de parte de ellos y no creo que valga la pena decir nada más. Eso no tiene ningún fundamento ni por el lado de los recursos, ni por el lado presupuestario y menos por el lado de los contenidos de poner en contra una situación respecto a la otra”.