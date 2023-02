Comparte

El pasado martes entró a la Contraloría General el decreto supremo que permitía el despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas críticas del país, específicamente en las fronteras de la Macrozona Norte del país.

Sin embargo, a solo días de la entrega, el Gobierno retiró el documento, porque aseguran que tiene problemas de forma y que el organismo regulador podría rechazarlo. Asimismo, la Ministra del Interior Carolina Tohá consignó que esto solo contempla unos días de retraso.

En esa línea, la Secretaria de Estado profundizó en los comentarios que recibieron desde el organismo y dijo lo siguiente:

“Que cuando el texto haga referencia a ‘las fuerzas’ no diga solo ‘fuerzas’ sino que ‘Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad‘. O bien el comentario de que cuando se dice que las Fuerzas Armadas, cuando detienen una persona tienen que ponerla a disposición de las policías dentro de un plazo máximo doce horas, se diga de manera explícita desde qué momento se empiezan a contar las 12 horas. Esos son los comentarios que Contraloría hizo”.

¿Qué harán las FF.AA en la frontera?

Además, agregó que las FF.AA han recibido capacitaciones para esta labor y también, detalló las tareas que cumplirán en la frontera.

“Fundamentalmente el Ejército, que se va a desplegar en esta zona, para integrar capacitación a los efectivos que van a estar en el lugar en este tipo de procedimientos, que son las detenciones, control de identidad, registro, que no son tareas que habitualmente hagan los funcionarios de las FF.AA. Por lo tanto, se han reforzado sus competencias para hacer este trabajo a través de capacitaciones que se han estado haciendo y que se van a seguir haciendo”, explicó Tohá.

Respecto a lo escrito en el decreto, el despliegue se mantendría por 90 días y está estipulado para la Región de Arica y Parinacota, y Antofagasta y Tarapacá.

Reacciones de las figuras políticas

Como es de esperar, esta decisión ha sido cuestionada y generó reacciones desde diferentes sectores. Por su parte, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, comentó que, “el Gobierno todavía no entiende que posiblemente cuando se susciten situaciones de uso de la fuerza, lo que ocurrirá es que las FF.AA. estarán enfrentándose con el crimen organizado”.

Mientras que, el exministro de Defensa, Mario Desbordes abordó lo siguiente: “Los obliga a mirar 400 cosas antes de revisar un vehículo. ¿Por qué tanto problema para revisar un vehículo de alguien que viene ingresando a Chile?”.

En tanto, el senador independiente de la región de Antofagasta, Pedro Araya consignó que, “Lo que se busca con el despliegue de FF.AA. en fronteras es que puedan realizar un efecto disuasivo, porque muchos migrantes ingresan por pasos no habilitados, porque no hay ningún tipo de control. La PDI, carabineros, no tienen la capacidad de poder estar en todos los puntos de fronteras”.

En ese sentido, la Ministra del Interior, Carolina Tohá aclaró las funciones y el rol que tendrán las fuerzas armadas en la frontera.

“Los militares no van a ir a la frontera a tomar a disparos (a disparar) a todo lo que se mueva. Van a ir a hacer controles de identidad, a registrar y a detener a las personas que han hecho uso irregular de los movimientos en la frontera o sean sorprendidas cometiendo un delito”, concluyó la jefa de la cartera.