La madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, encabezó una marcha hacia la Fiscalía Regional del Biobío, que pidió extender el plazo de investigación por la muerte del menor, lo que fue desestimado por el Juzgado de Garantía de Arauco.

"Ya no me espero nada de la justicia, pero igual me da rabia, da rabia que se tenga que seguir esperando. Hemos tenido una paciencia enorme y la verdad duele mucho", mencionó la mujer.

En esa línea, la progenitora indicó que "vamos a seguir esperando todo lo que tengamos que esperar, pero (ojalá) den una respuesta, no que nos tengan esperando para que después no nos digan nada".

Asimismo, puntualizó que "ya no queremos más ilusiones, no queremos más errores tampoco. (…) Da mucha rabia. Pero hay que estar aquí no más".

Recordar que solo restan tres días para que se cumpla el plazo tras la formalización del tío abuelo del menor, Jorge Escobar, el 2 de marzo de 2021.

Y de momento, aún no hay una respuesta clara de lo que en realidad sucedió con Tomás Bravo, quien fue encontrado en febrero de 2021 en Caripilún.