El exdiputado Marcelo Díaz entregó su apoyo a la actual parlamentaria Maite Orsini, tras la polémica desatada por el "live" que realizó Daniela Aránguiz junto con la periodista Cecilia Gutiérrez.

En la transmisión en vivo se aseguró que Orsini habría tenido un romance con Díaz, mientras él tenía una relación con Millaray Viera.

Esto fue desmentido por el exparlamentario, así como también por Maite, a través de redes sociales.

La misma diputada fue quien compartió una declaración pública en su cuenta de Instagram, donde planteó que "jamás me entrometí en su matrimonio", agregando que "no es de mayor relevancia, pero tampoco soy ni he sido amiga de su expareja".

Díaz también decidió hablar al respecto y le escribió el siguiente mensaje a la legisladora: "Toda mi solidaridad contigo Maite".

"Por lo mismo, quiero ser categórico en decir que las afirmaciones realizadas por estas personas el día de ayer en las que me involucran son absolutamente falsas", manifestó.

