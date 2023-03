Comparte

"Si llegan a caer, habrá una afectación muy importante en el sistema público de Salud", fue parte de lo que expresó el exministro de Salud, Enrique Paris, respecto a las Isapres, en conversación con el programa Estado Nacional este domingo.

En específico, el exjefe de cartera fue consultado sobre el fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras privadas a pagar los cobros en exceso a sus afiliados.

Sobre esto, señaló que "en primer lugar, hay que considerar que tenemos que proteger a los afiliados, son más de 3 millones 200 mil personas que en este momento están en la incertidumbre, como lo han dicho varios senadores, no solamente de oposición, sino que también de Gobierno. Juan Luis Castro fue muy claro en ese aspecto".

"Por lo tanto, hay dos cosas aquí que solucionar. Primero, tomar en cuenta el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema con respecto al tema del precio base, de que si se cobró de más, cómo se van a devolver esos dineros; de qué manera y en cuánto tiempo; y en tercer lugar, la aprobación para reajustar los valores, porque la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha dicho que se va a aceptar ese paso para que las isapres en realidad tengan un equilibrio financiero", añadió luego.

Junto a esto, sostuvo que "ellas (isapres) han cometido errores en el pasado, han cometido muchos errores. No escucharon la voz de la gente, no se reformaron a tiempo, pero también yo quiero recordar que el primer y segundo Gobierno de Sebastián Piñera envió proyectos de ley para reformar Fonasa, como se quiere ahora, para reformar las isapres, para hacer un seguro catastrófico, para tener también un Plan Universal de Salud o un Plan Garantizado de Salud y desgraciadamente en el Parlamento las cosas no avanzaron y creo que es bueno que ahora haya diálogo, que esté la idea de trabajar en conjunto, porque el tema de la salud va a seguir siendo un tema muy importante para las personas".

Finalmente, sostuvo que aun así el fallo se debe aplicar, ya que la Corte Suprema señaló que buscaba salvaguardar el sistema privado de salud, "porque si caen las isapres, van a caer también las clínicas, van a tener problemas los prestadores privados, van a tener problemas los laboratorios, va a haber cesantía si llegamos a un caso límite, por eso me preocupa también la opinión del ministro Mario Marcel".