Luego de la investigación canónica realizada en 2022 por denuncias de delitos sexuales, el Dicasterio de la Fe del Vaticano instruyó a la Compañía de Jesús a iniciar un proceso administrativo legal contra el sacerdote Felipe Berríos.

Y es que mediante un comunicado, la congregación que Berríos “continúa siendo sacerdote de la Compañía de Jesús”, pese a que ya expuso su renuncia. Además indicaron que “el Superior General ha nombrado al P. Dante Simón S.D.B., Vicario Judicial de la Arquidiócesis de Córdoba, como su Delegado para realizar este proceso canónico”.

En el documento detallaron que la tarea del Vicario Judicial “consistirá en evaluar las pruebas y argumentos recogidos en la investigación previa canónica, recabar eventuales nuevos antecedentes y recibir la defensa del acusado”.

Cabe recordar que el pasado 24 de noviembre, Felipe Berríos presentó su renuncia ante los jesuitas, argumentando que, “por una parte, he sido denunciado de hechos que no he cometido. Por otra, se han atribuido a gestos y palabras mías connotaciones que nunca tuvieron”.

“Tal vez este sea el día más triste de mi vida, pero si no doy este paso, todos mis días en adelante se harían tristes y estoy hecho para en todo amar y servir”, dijo en la instancia Berríos.