Felipe Berríos renunció a la Compañía de Jesús mediante una misiva que envió a sus "compañeros jesuitas", alegando que se ha sentido "maltratado por el gobierno de la Compañía".

Según consigna The Clinic, el sacerdote mediante una carta explicó las razones de su salida de la orden, decisión que tiene relación con la investigación canónica por casos de presuntos abusos sexuales.

"Por una parte, he sido denunciado de hechos que no he cometido; por otra, se han atribuido a gestos y palabras mías connotaciones que nunca tuvieron", indicó Berrios en la misiva.

Junto a esto, añadió que: "Una cosa es que mi forma de ser sacerdote, horizontal y directa, pueda haber incomodado o ser considerada inadecuada por alguien, pero no comprendo por qué el gobierno de la provincia insinúa en sus declaraciones que se me ha investigado por hechos que podrían constituir delitos graves".

"Esta difícil situación no solo ha sido tremenda en sí misma, sino que, además, se suma el modo en que el gobierno de la provincia ha actuado en relación a mí", continuó, de acuerdo al citado medio.

Berríos calificó de "inaceptable" que un chileno "sea sometido a un proceso jurídico distinto al estado de derecho".

Críticas al provincial de los jesitas

El sacerdote también apuntó al provincial de la Compañía de Jesús, acusando que se ha sentido "maltratado por el gobierno" de la orden.

"Sus ambiguas declaraciones a la prensa han sido condenatorias. Todo esto en un proceso mediático con filtraciones intencionadas que me han perjudicado", indicó.

"El Provincial ha tenido actitudes objetivas y comprobadas en que ha optado más por cuidar la imagen de la institución y su propia persona, que la búsqueda de la verdad y la justicia. Si por alguna razón el Provincial ha sido incapaz de actuar como Provincial, tiene para ello un Socio y Consultores para corregirlo, quienes han brillado por su ausencia", acusó.

Más adelante expresó que "jamás debería haber existido este dilema; en que para vivir mi vocación de jesuita debo de renunciar a ser jesuita".

"No puedo ser jesuita y no obedecer"

En el escrito, Felipe Berríos agradeció a la Compañía de Jesús por todo lo que le ha dado y que está muy consciente de que gracias a la orden "he podido identificarme con el Señor y su evangelio".

Sin embargo, dijo que por lealtad a la Compañía "debo renunciar a ser jesuita".

"No puedo permanecer indefinidamente lejos de mi comunidad; no puedo ser jesuita y no obedecer; no puedo irme a La Chimba haciéndome el leso, porque eso sería traicionar mi conciencia, la misma que la Compañía me ayudó a formar", manifestó.

"Tal vez este sea el día más triste de mi vida, pero si no doy este paso, todos mis días en adelante se harían tristes y estoy hecho para en todo amar y servir", expresó.