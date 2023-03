Comparte

Pese a que anteriormente el Gobierno señaló que no cerrará el penal Punta Peuco, este lunes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, indicó que no descarta la idea de hacerlo en un futuro.

"No lo voy a decir por la prensa, son cosas que no se anuncian, si no que se hacen", expresó el mandatario en conversación con el canal Meganoticias Primer.

“Eso es algo que se tiene que sencillamente realizar y si es que sucede, se enterarán en ese momento”, añadió el Presidente.

Lo anterior, se da ante la especulación del cierre de la cárcel por la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973. En el lugar, se encuentran reclusos ex funcionarios policiales por violación a los derechos humanos.