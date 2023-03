Comparte

Marly Victoriano Ñiancucheo, esposa del fallecido carabinero Alex Salazar, señaló que "no confía en el Gobierno" y afirmó que al Presidente Gabriel Boric "no lo recibiría" en el funeral del uniformado.

"Hoy día el Gobierno se ha encargado de darle más garantías a los delincuentes que a Carabineros", acusó la viuda del funcionario.

Además, pidió que el imputado Jhoyner Enrique Bonilla Brito, quien fue formalizado y quedando con prisión preventiva, se le aplique "la pena máxima".

"Si no es así vamos a seguir apelando y que este tipo cumpla acá en Chile, no que lo extraditen y que después vuelva a ingresar y siga haciendo lo mismo. Él cometió el delito acá y acá tiene que pagar", sostuvo.

Marly Victoriano alegó que los Carabineros "tiene que prácticamente esperar a que les disparen para poder defenderse, tienen que esperar que los maten para poder defenderse".

Junto a esto, acusó que "Carabineros no tiene herramientas para defenderse y no hablemos de temas físicos, de armamento, sino que las leyes no los resguardan, o tienen el respaldo del Gobierno".

Críticas al Presidente Boric

La esposa del fallecido cabo primero también emplazó al Presidente Boric, reconociendo que "me ha mandado mucos mensajes, pero no ha sido capaz de llamarme él o venir y dar la cara".

"Yo no soy una persona de estar mandando mensajes, a mí me gusta decir las cosas de frente y supongo que el Presidente tiene los pantalones para venir y decirme lo que piensa acá", dijo.

Sobre si aceptaría al Mandatario en el funeral de su fallecido esposo, afirmó que "no lo recibiría, porque no es el momento".

"El momento era cuando él estaba acá, no ahora que ya no hay nada que hacer. A mí no me sirve que él venga y me dé sus condolencias, porque eso no me va a devolver a mi esposo, no va a devolverle el padre a mis hijas", señaló.

"Si él quería actuar, tenía que haberlo hecho en el momento en que era necesario, cuando mi marido estuvo con pronóstico grave, estuvo dos días agonizando, tuvo dos días el Presidente para dar la cara y no lo hizo, así que yo creo que no".