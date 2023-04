Comparte

El General Director de Carabineros, Ricardo Yañez, se refirió esta noche al delicado estado de salud del funcionario que fue baleado en su rostro mientras fiscalizaba a un vehículo en Santiago Centro.

"Quiero decirles que estamos muy golpeados y muy dolidos, el delincuente que hoy día quizo matar a este Carabinero ojalá que no se esconda, porque lo vamos a buscar, lo estamos buscando con todos nuestros medios", señaló.

"Ya basta de que sigan matando a los que nos cuidan, lo he dicho. Hoy día hay un hijo y una esposa sufriendo, una institución que está sufriendo, pero no vamos a descansar y los vamos a buscar", aseguró.

"No vamos a descansar hasta que los encontremos, no nos podemos permitir que gente que está luchando por la seguridad de este país, un delincuente de la forma que lo hace, le dispare en la cabeza a un carabinero. Que no se esconda porque lo estamos buscando y lo vamos a encontrar", añadió.

"Va a caer sobre ellos todo el rigor de la ley, todo", cerró.