Comparte

El Presidente Gabriel Boric anunció una serie de medidas tras la muerte del cabo Daniel Palma, carabinero que fue baleado durante una fiscalización a un vehículo.

"He sostenido reuniones con el Director General de Carabineros, con el Director de la PDI y el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Le he pedido a las policías que presenten e implementen a la brevedad un plan de fortalecimiento de seguridad para sus miembros y de mejorar los protocolos con los que se actúan", sostuvo.

"Además en esta misma reunión he instruido que se adelante la implementación del plan Calle Sin Violencia. Posteriormente tuvimos una positiva reunión con todos los poderes del Estado, incluida también la Fiscalía Nacional. El ministro Cordero ha quedado encargado de un trabajo operativo para poder complementar las lagunas que existen en las diferentes instituciones que nos permitan un mejor actuar", añadió.

"La política del plan Calle Sin Violencia es concreta y efectiva, va a contemplar recursos destinados fundamentalmente a fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías. No solo para prevenir el crimen sino para sancionarlo eficazmente, incluyendo la aplicación de reformas legales cuando corresponda en materia de protección de policías", señaló.

"Este plan se focalizará en comunas que representan un tercio de la población nacional y que concentran el 50% de los delitos violentos y será acompañado además de recursos destinados a fortalecer las áreas verdes, sus espacios de deportes. Son formas más eficaces de combatir la delincuencia a largo plazo", remarcó.

"Tenemos que actuar ahora, con sentido de urgencia, por eso he dispuesto que se pongan a disposición un total de 1.500 millones de dólares anuales en régimen para que sumados a los incrementos que ya hemos hecho, considerados en el presupuesto 2023, involucrarán un aumento en torno al 40% real del presupuesto público asignado a todas las funciones relativas a la seguridad a las que me he recorrido anteriormente", destacó.

"Estos son recursos extra que se ejecutarán anuales en régimen, recursos adicionales se irán aportando a medida de que se vayan adoptando las medidas administrativas que para todos los funcionarios tienen sentido de urgencia", explicó.

El mandatario detalló además que estos recursos se irán financiando "con fondos de emergencia del tesoro público, no resignaciones, no fondos ya destinados a otra cosa y otros fondos que no han sido comprometidos en presupuesto del año 2023″.