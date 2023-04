Comparte

Desde el Palacio de La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que durante esta jornada el Ejecutivo promulgará un conjunto de iniciativas legislativas, entre ellas la ley Naín-Retamal.

Este anuncio se da en medio de un nuevo crimen de un carabinero, el tercero en tan sólo un mes, y tras el despacho de la iniciativa por el Congreso durante la jornada del miércoles.

"Nosotros tenemos un conjunto de iniciativas legislativas, algunas patrocinadas y empujadas por el Ejecutivo -otras de origen parlamentario-, que, por cierto, vamos a promulgar durante el día de hoy como la ley que refuerza la persecución de las armas, e porte de uso de armas", señaló la ministra Vallejo, en compañía con su par del Interior, Carolina Tohá.

También dijo que la ley sobre el delito de extorsión está dentro de este paquete legislativo. esta iniciativa "refuerza las capacidades de Gendarmería, en conjunto con Fiscalía, para poder generar procedimientos o contribuir a los procedimientos investigativos en la persecución del delito dentro de las cárceles, y otros".

Por lo tanto, confirmó que "durante el día de hoy vamos a poder avanzar en la promulgación de este conjunto de leyes, incluyendo la ley Naín-Retamal, pero en un paquete de proyectos que han podido ya ser despachados por el Congreso Nacional".

"Esto se suma al conjunto de acciones que hemos decidido enfrentar durante el día de hoy y realizar durante el día de hoy para poder enfrentar esta terrible situación", agregó.

Asimismo, sostuvo que para esto se requiere un despliegue del Estado "en su conjunto" y así enfrentar la lucha contra la delincuencia. "Acá queremos que se despliegue el Estado en su conjunto, que podamos actuar coordinadamente, unitariamente, para enfrentar el crimen organizado", manifestó.

Bajo esa línea, agregó que "los delitos violentos están generando no solamente miedo, sino que están arrastrando vidas y esas vidas lamentablemente no son reparables, no solamente porque quienes terminan asesinados, sino que por el impacto que genera en la comunidad y en las familias"

"Esto implica un despliegue de esfuerzos importantísimo y en esto vamos a estar trabajando principalmente liderados por nuestro Ministerio del Interior, pero también por mandato y por liderazgo del Presidente de la República", concluyó la ministra Vallejo.