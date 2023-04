Comparte

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este viernes a los 13 meses que lleva en el Ejecutivo, al cambio de gabinete realizado hace unos meses, y a la posibilidad de postularse como presidenta de Chile.

“Siempre me habían dicho que los cambios de gabinete son muy, muy difíciles, gente que tuvo experiencia en otros gobiernos, como ‘uff, son muy complejos’ o ‘no sabes la cantidad de cosas que pasan antes y no se saben’. Pero vivirlo fue otra cosa a que te lo cuenten. Fue duro”, declaró a La Cuarta.

“Obviamente, lo que sucedió con el Plebiscito también fue duro. Pero al final lo más duro, en la política, es lidiar con los egos. Cuando se logra dejar de lado los egos en política y poner en el centro el bien común, se avanza. Pero esos son momentos clave, puntuales. Creo que es lo que más afecta a nivel personal", agregó.

Por otro lado la autoridad le cerró la puerta a una eventual carrera presidencial, asegurando que nunca ha considerando postularse al cargo más importante de la República.

“Nunca se me ha pasado por la cabeza la idea de tener la banda presidencial. Además, no me gusta para nada hablar de estas cosas teniendo el rol que estoy teniendo en el Gobierno. Por respeto al Gobierno y al Presidente hoy día”, remarcó.

"Mi plan era no tener un plan. Mi plan, no muy elaborado, no era salirme de la política, porque creo que es muy necesaria, pero bajar varios cambios, salirme del Congreso, seguir militando, estudiar (y alcancé a terminar mi primer semestre de magíster), estar más con mi hija, tomar algún otro proyecto, lo que pudiera surgir como trabajo”, añadió.

Pero antes de concretar aquellos otros proyectos alternativos, surgió esta posibilidad de que el Presidente Gabriel fuera Presidente. Y lo acompañé en todo momento, desde la primera vuelta, luego en la segunda, y después me dijo que necesitaba que fuera ministra. Obviamente que no le podía decir que no”, remarcó Vallejo al medio citado.