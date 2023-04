Comparte

A través de la ONG Psicólogos por Chile, el Gobierno Regional del Biobío comprometió apoyo psicológico a las víctimas del baleo que sufrió un furgón escolar la mañana del jueves en Cañete.

Así lo confirmó el gobernador regional, Rodrigo Díaz, luego de reunirse durante esta jornada con Aroldo Maril, conductor del móvil.

"En el Gobierno Regional no somos expertos en atenciones psicológicas y por eso le hemos pedido ayuda a la ONG Psicólogos por Chile, que ya está constituida y está operando en la provincia de Arauco hace varios meses, para que tomara contacto con don Haroldo y luego, a través de él, tomar contacto con los padres de los menores que iban en el furgón, de tal manera de ofrecerles la posibilidad de una atención psicológica, porque esta es una situación traumática", comentó la autoridad regional.

"No es una cosa menor que uno se enfrente a gente que le está disparando al vehículo donde uno va", complementó Díaz.

Además, el gobernador aseguró que "a nosotros nos parece que esta es una acción de carácter terrorista. Cuando una persona o un grupo de personas le dispara a un vehículo que va en la calzada y que va además con menores de edad, bueno, no puede sino ser una acción destinada a generar terror, a hacer un daño, a atemorizar (…) Para nosotros esta es una acción de absolutamente de carácter terrorista no es un delito menor el que se ha cometido".

Aroldo Maril, al recordar el hecho, comentó que "sufrimos un atentado terrorista. Un grupo de personas con armas en las manos, apuntándonos directo hacia la máquina, que venía yo con 20, 22 niños. Fue muy impactante el caso".

"Lo mejor que nos pasó es que no sucedió nada (…) Siendo yo responsable de ello, actué de la mejor forma como conductor, haciendo un frenado a la máquina, controlando y manteniendo la calzada sin que los niños siquiera se dieran cuenta que hice el frenado y sin que la máquina se me saliera de la calzada. Siempre permanecimos en la máquina, yo en mi puesto y los niños atrás, sentaditos todos, algunos durmiendo, que no se dieron ni cuenta del frenado que hice yo", agregó.

Carolina Durán, representante de la ONG Psicólogos por Chile, contó que desde hace un tiempo, a través del programa denominado Telar, prestan apoyo psicológico en la provincia de Arauco.

"Trabajamos con diferentes líneas de acción, que tienen que ver con algunos talleres de descomprensión emocional, talleres psicoeducativos, y también atenciones individuales a las personas, también a niños, es que nosotros comprometemos todo nuestro apoyo a través de nuestro programa, como lo hemos venido haciendo también con otras víctimas", subrayó.