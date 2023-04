Comparte

La modelo Sabrina Sosa aclaró los rumores que la vinculan sentimentalmente con el periodista Roberto Cox. Esto, ya que ambos han sido vistos compartiendo juntos en distintos lugares.

Primero se difundió una fotografía de los dos cenando en un restaurante. Posteriormente, la periodista Cecilia Gutiérrez compartió una imagen donde se ve a Roberto junto a Sabrina disfrutando del segundo concierto realizado por Alejandro Sanz en Santiago.

Al ser consultada al respecto, Sosa dijo en el programa "Sígueme y te sigo" que "ella (Cecilia Gutiérrez) apuesta y quiere sí o sí que emparejarnos, si resulta, va a ser la madrina. (…) No me di cuenta cuando me sacaron esa foto".

Según relató la modelo, ella compró su entrada para el recital "hace dos meses, cuando apenas salió la venta".

En este sentido, comentó que "es chiquitito el espacio, y cuando voy a pedir permiso porque quería pasar, me di cuenta de que era Roberto (…) fue de casualidad".

Bajo este contexto, señaló que con Roberto "no hicimos nada, hoy había que levantarse temprano para ir a dejar a los niños al colegio y él tenía que trabajar".

"Me cae súper bien (…) hablamos, pero no a diario", cerró, descartando una posible relación entre ambos.