En medio del conteo de votos a lo largo de todo el país, el presidente de Revolución Democrática y senador, Juan Ignacio Latorre, se refirió al triunfo del Partido Republicano en la elección del Consejo Constitucional.

En un comienzo, Latorre aclaró que sabían que el pacto Unidad para Chile sería una lista competitiva y que tendrían gran parte de los votos, pero sostuvo que la sorpresa estuvo en las fuerzas del rechazo.

Esto porque el Partido Republicano, hasta el momento, es uno de los grandes triunfadores de la jornada, ya que se ha quedado con gran parte de los votos de los chilenos.

Al respecto, el senador aprovechó su espacio para mencionar que este partido no fue parte del pacto que se hizo para habilitar un nuevo proceso constituyente y dijo que “recordemos que el Partido Republicano no fue parte del acuerdo, no firmó el acuerdo, siempre ellos dijeron que no querían una nueva constitución”.

Asimismo, comentó que ahora la pregunta que tienen es si van a mantener su actitud de una oposición “durísima” o si van a respetar las 12 bases que se acordaron con las demás fuerzas políticas.

En la misma línea, agregó lo siguiente: “espero que Chile Vamos en esto no sea vagón de cola del Partido Republicano, no baile la música que le ponga el Partido Republicano y puedan diferenciarse porque probablemente no les va a ir muy bien si siguen el camino de los Republicanos”.

Por último, Latorre mencionó que los republicanos se han mantenido intransigentes y contrarios a las reformas que presenta el presidente Gabriel Boric y dio como ejemplo la votación al proyecto de las 40 horas y la reforma tributaria.