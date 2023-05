Comparte

El Partido Republicano se situó como el gran ganador de este domingo en la elección del Consejo Constitucional y su líder, José Antonio Kast, sostuvo que con estos resultados el país derrotó "a un Gobierno fracasado".

"Hoy día no hay nada que celebrar (…), porque Chile no está bien, porque los chilenos no estamos y eso hay que grabárselo en el corazón", señaló el líder de los republicanos desde el comando en la comuna de Las Condes.

"Para algunos pocos esta elección parece muy importante, pero para la inmensa mayoría de los chilenos no, porque tendrán que salir mañana muy temprano a trabajar igual que todos los días y seguir adelante con sus vidas", manifestó.

Sin embargo, sostuvo que "sí podemos estar contentos", porque se logró una meta importante, pero reiteró que "es tiempo de trabajar y en unidad por el bien de Chile".

"Hoy día los chilenos derrotaron el desgano, la apatía y la indiferencia", agregó.

"Han triunfado las ideas del sentido común, eso es lo que triunfó hoy día en la noche, las convicciones que representan a millones de chilenos que quieren que nuestro país progrese en orden, paz y libertad, que tanto anhelábamos", complementó el excandidato presidencial.

"A diferencia de lo que ocurría dos años atrás, cuando teníamos una muy baja participación en las elecciones, cuando veníamos saliendo de un mal Gobierno, cuando avanzaba esa izquierda radical que amenazaba con refundarlo todo, podemos respirar un poco más tranquilos, un poco más aliviados", expresó.

Kast: "Chile ha derrotado a un Gobierno fracasado"

Bajo ese contexto, aseveró que hoy "es el primer día de un futuro mejor para nuestro país, es el primer día de un nuevo comienzo para Chile".

"Chile ha derrotado a un Gobierno fracasado, eso hay que decirlo fuerte y claro.", apuntó Kast, afirmando que "ha sido incapaz de enfrentar la crisis de la inseguridad, migratoria, económica y social".

Kast espera que la administración del Presidente Gabriel Boric "empiece a gobernar y se haga responsable de garantizar el orden, la prosperidad y la paz para todos nuestros compatriotas".

También indicó que en esta jornada electoral "hemos constatado que la esperanza de los chilenos sigue intacta y que nuestro compromiso de trabajo con Chile está más vigente que nunca".

"Somos el partido más votado, los más responsables"

Kast señaló que los resultados en esta elección del Consejo Constitucional se debe tomar con "mucha humildad y responsabilidad", con el fin de responder a la confianza que "millones de chilenos nos han encomendado".

"Somos el partido más votado, los más responsables hoy día de sacar adelante nuestra patria. Que nunca más el sectarismo se apodere de nuestra patria", enfatizó.

En tanto, los candidatos al Consejo Constitucional del Partido Republicano afirmó que representarán "con fuerza, convicción y compromiso que la gente nos conoce", para redactar una Constitución que, "lejos de las ideas refundacionales de la izquierda y resguardando las bases de la institucionalidad, nos permitan proyectarnos con un futuro esplendor en orden, paz y prosperidad para cada uno de los chilenos".