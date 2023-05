Comparte

La expresidenta Michelle Bachelet este domingo acudió a las 09:15 en el Liceo Bicentenario de La Reina, donde emitirá su voto en la mesa 110.

Fue allí donde conversó con los medios, donde señaló que hubo poca difusión respecto a la poca información de este proceso de elección de consejeros constitucionales.

"He visto poca información. Cuando yo voy a la feria la gente me pregunta quiénes son los candidatos, por quién voy a votar, etc", manifestó al respecto.

Junto a esto, sostuvo que es necesario tener una Constitución "que nos una, que asegure derechos, porque no somos un país unidos si hay unos que lo están pasando pésimo".

Respecto a si se encontró dispuesta a ser candidata a consejera, señaló que lo consideró "si es que había una lista única".

"Los chilenos van a elegir hoy a sus representantes (…). Dado la experiencia que pasó, esperaría altura de miras y la capacidad de ponerse de acuerdo", explicó.

Finalmente manifestó: "La Constitución nos habla de futuro, la gente necesita esperanza".