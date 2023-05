Comparte

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que la próxima semana viajará a la Región de La Araucanía, en medio de una seguidilla de ataques en la macrozona sur.

"En los próximos días nos vamos a desplazar por el plan "Calle sin violencia". Vamos a estar en Antofagasta el día viernes de esta semana, ya es mañana. Y la próxima semana nos vamos a desplazar a la Region de la Araucanía", dijo este jueves.

Según dijo, el objetivo de su presencia es "consolidar una estrategia que permita abordar el nuevo escenario que se está viviendo" en la zona y "no nos hemos desplazado el día de hoy porque el día de mañana se produce un cambio en la jefatura de la Defensa Nacional de la macrozona sur".

"La situación de la macrozona sur es compleja, hay que recordar que durante varios años los hechos de violencia en la macrozona sur tuvieron una tendencia persistente al alza. Durante este gobierno esa tendencia al alza se controló y se logró la disminución de esos hechos de violencia, lo que no significa que se haya recuperado la aspiración de todos: que no hayan hechos de violencia, que no haya uso de armas, que no haya trabajadores y personas lesionadas", dijo la autoridad del Ejecutivo.

Monsalve destacó que la macrozona sur se mantiene en "alerta roja", un término utilizado por el jefe de la Defensa Nacional, que contempla el despliegue de un 50% de los funcionario en terrenos haciendo controles.

A esto se suma la llegada de dos helicópteros y la de vehículos blindados. Además, anunció que el lunes entará a funcionar una nueva base militar en Curacautín.