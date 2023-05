Comparte

Tensa fue la comisión de Defensa de este martes de la Cámara de Diputados, a la cual fue invitado el embajador de Israel de Chile, Gil Artsyeli, pues diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista lo esperaron vestidos con pañuelo árabes y una bandera de Palestina para protestar contra su él.

El diplomático abordó el impasse en su cuenta de Twitter y comparó los parlamentarios con la espuma de una cerveza.

«Me gusta la cerveza irlandesa #Guinness y cuando la sirven al principio el vaso está lleno de espuma que a los pocos instantes desaparece y surge lo importante, el líquido oscuro y delicioso. Es lo que pasó ayer en la Comisión de Defensa de la Cámara y primero quiero enfocarme en el contenido», dijo.

«Y la espuma qué?», se pregunto tras abordar por qué fue invitado.

«Cuando llegué al congreso vi un grupo de jóvenes con cafías y alguien me explicó que son diputados y diputadas, eso me tranquilizó porque sabía que se portarían bien, y así fue, o casi. Durante la sesión intentaron desviar el tema hacia cosas que no pertenecían al orden del día, pero el presidente de la comisión @Panchoundurraga fue decisivo y no lo permitió y lo agradezco. Agradezco también a la diputada @carmen_hertz por su invitación y preocupación durante la sesión», explicó el embajador.

Por último escribió: «Al igual que con la espuma de la cerveza, que desaparece rápido, la actitud de unos pocos no puede hacernos perder de vista lo importante. En este caso, las relaciones de Chile e Israel seguirán estrechándose por el bien de ambos pueblos. Estoy mas comprometido que nunca en ello».