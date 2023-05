Comparte

Un tenso momento se vivió este martes en la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en donde estuvo invitado el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli.

El diplomático fue recibido por parlamentarios oficialistas vestidos con pañuelos árabes. Por su parte, la diputada Ericka Ñanco (RD) puso una bandera de Palestina y otra de Chile en la mesa.

“No voy a permitir ningún acto que agrave a un invitado por esta comisión y concordada por la misma”, sostuvo el presidente de la instancia, Francisco Undurraga (Evópoli).

“Retiraré las banderas puestas. Antes de eso me gustaría que el señor embajador pudiera expresar sus más sinceras disculpas hacia nuestro colega diputado, Jorge Brito”, replicó Ñanco.

Esta discusión remonta a enero pasado, cuando el embajador calificó de «miserable» a Brito, luego de que este escribiera en Twitter que la autoridad diplomática no podía “lamentar el holocausto al mismo tiempo en que se defiende un apartheid”.

Además, en la red social, la diputada Gael Yeomans dijo que “la misma semana que se conmemoran 75 años de la Nakba Palestina, mientras han muerto 24 niños palestinos en lo que va de 2023, el Embajador de Israel en Chile expone sin siquiera pedir una disculpa en la Comisión de Defensa”, escribió.

Y la bancada de Revolución Democrática expresó: Manifestamos como bancada nuestro descontento al embajador de Israel, en Comisión de Defensa, por faltar el respeto a nuestro compañero @jorbritoh. Además reiteramos nuestro repudio a la política exterior de Israel. Nadie merece vivir bajo ocupación».

Senador Castro: «Quedé bien consternado»

«Lo encontré bochornoso, porque el embajador de Israel fue invitado por el comité de Defensa para dar cuenta de un tratado de exploración en temas espaciales y resultó siendo que parlamentarios del grupo palestino tomaron esta instancia, fueron hacerle una protesta. Trasladaron un conflicto internacional de larga data al seno de la comisión de una materia totalmente impropia», dijo el senador Juan Luis Castro en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

«Un poder del Estado como el Legislativo, que no lleva las relaciones internacionales, tiene derecho a tener puntos de vista, pero no tiene derecho a faltarle respeto al embajador de Israel como creo que se intentó hacer. Valoro la conducta del presidente de la comisión, Francisco Undurraga, que fue muy taxativo desde el principio y no aceptó estas manifestaciones fuera de lugar, que solo rebajan el nivel de confianza de la ciudadanía en esta institución, porque esta no es una barra brava, no es una trinchera, no es una galería, no es un lugar para hacer expresiones a un invitado, que e sun embajador de otro país», agregó.

El parlamentario añadió que «francamente quedé bien consternado con esta conducta que no la había visto antes» y que «daña el prestigio de la Cámara de Diputados este tipo de conducta, esos parlamentarios, creo yo, debieran responder ante el comité de disciplina respecto al orden en la sala y las trasgresiones del orden frente a otros invitados internacionales, en este caso de Israel».