Comparte

La realidad económica del país ha estado marcada por el alza de precios en todos los frentes. En abril de 2023 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una variación mensual de 0,3%, acumulando 2,1% en lo que va del año. La variación con respecto al año pasado ha sido de un 9,9%. Esta realidad golpea con fuerza a los consumidores; la canasta básica, cuyo precio en marzo de 2022 era de $54.101, aumentó a $64.289 en febrero de 2023.

El alza de la UF, que se encuentra cerca de los $36.000, en tanto, ha impactado los precios de la salud, la educación, los dividendos y los arriendos. Se estima que estos últimos han subido hasta más de un 40% en algunas ciudades del país.

La situación de las Salas Cuna no es distinta. Un estudio desarrollado por Edenred detectó un alza de 7% en el valor de las salas cuna entre inicios de 2022 y comienzos de 2023. La investigación indicó que el promedio de las mensualidades subió de $393.096 a $420.950. El alza supera a la registrada el año anterior, cuando la mensualidad subió un 5%.

Esto quiere decir que, por ejemplo, para una familia cuyos jefes de hogar ganan $1.000.000 entre ambos, y que tienen dos hijos —uno en una sala cuna—, el ingreso no alcanzaría. Si asumimos que viven en Santiago Centro, donde el arriendo de un departamento con dos habitaciones cuesta alrededor de $470.000, le sumamos la canasta básica y el costo de la sala cuna, los precios no alcanzan. Esto, teniendo en cuenta que los padres o no pueden o no quieren utilizar el beneficio de Jardines Junji.

De acuerdo con la investigación de Edenred encargada de gestionar este servicio para numerosas empresas, en la Región de Atacama se registró el alza más pronunciada (de 16%) donde el valor subió de $377.700 en 2022 a $437.740 en 2023. Por su parte, en la región donde se produjo un menor aumento en la mensualidad fue Coquimbo, donde subió 1%, de $362.199 en 2022 a $363.336 en 2023. En la Región Metropolitana el aumento fue similar al promedio nacional, ya que alcanzó el 7%. En la RM los valores pasaron de $404.129 en 2022 a $432.642 en 2023.

En esta última región mencionada, el valor promedio más alto de mensualidad se registró en la Comuna de Vitacura, donde en 2023 alcanza los $492.000, seguido por Las Condes con $482.014 y Peñaflor con $480.000. La mensualidad promedio más baja de la Región Metropolitana se encuentra en la Comuna de El Bosque, donde alcanza los $350.000. Los siguientes promedios más bajos se registran en Melipilla ($357.200), Recoleta ($380.000) y Pedro Aguirre Cerda ($380.000).

La comuna de la Región Metropolitana que experimentó la mayor alza de valores entre 2022 y 2023 fue Conchalí, donde el promedio de la mensualidad pasó de $325.000 en 2022 a $415.000 en 2023. La sigue la comuna de Independencia, donde el alza fue de 15% (de $382.000 en 2022 a $450.000 en 2023) y la comuna de Puente Alto, donde el alza fue de 15% (de $330.909 a $380.333).

La Reina y Estación Central fueron las únicas de la RM donde se registró una baja en la mensualidad entre un año y otro. En la primera dicha reducción fue de -3% ($418.744 en 2022 a $408.000 en 2023) y en la segunda la baja en el valor fue de -1% (de $406.00 en 2022 a $402.720 en 2023). La comuna de El Bosque fue la única de la RM en que las salas cunas mantuvieron sus valores entre un año y otro, al continuar cobrando $350.000.

Dejando de lado los promedios, la sala cuna con la mensualidad más baja se encuentra en Maipú y tiene un valor de $250.000; por su parte, la sala cuna con la mensualidad más alta se encuentra en Las Condes, donde alcanza los $649.200.

“El incremento en el costo de la vida también se observa en las mensualidades de las salas cuna, donde se registra un alza superior a la que se produjo en 2022. En el caso de las regiones con mayor aumento en los valores es probable que se expliquen por una mayor demanda debido a fenómenos como la migración y el mercado laboral”, explica Cristián Briceño Ribot, gerente de Marketing de Edenred.