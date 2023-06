Comparte

El ex subsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo criticó la falta de gestión por parte del Gobierno para coordinar el sistema público y privado en la gestión de camas pediátricas en el contexto de crisis sanitaria por enfermedades respiratorias.

Un ejemplo de esto fue que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, reconoció que no se llamó a la Clínica Las Condes para buscar una cama para Mía, la lactante de dos meses que falleció en San Antonio por la gravedad del virus sincicial que la afectó.

Sin embargo, el Minsal aclaró que esto fue por «la inhabilidad de la CLC para suscribir contratos con el Estado por un periodo de dos años, es resultado de la declaración de la justicia laboral por haber constatado vulneración de derechos de los trabajadores».

Según Castillo, esto «no me causó absoluta sorpresa, y es altamente probable que haya habido algún otro prestador privado que haya tenido cama y no fue consultado también».

Un tema de gestión

«Uno nota una falta de coordinación entre el sector público y privado. Uno nota aquí que hay un tema que es un tema necesario mejorar, que es el manejo y la conducción de las camas de esta complejidad, para su creación, conversión, aumento, tanto del sector público y privado como un todo», insistió en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

Agregó que «los errores que uno paga con la mala planificación y mala gestión de estos aspectos pueden ser errores fatales«.

De acuerdo al decano Facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, aquí «falta la figura de un coordinador que permita asegurarle a todos que cuando estamos hablando de 100% de ocupación sea real y cuando estemos hablando de cupos disponibles, o no, este coordinador en conjunto con las autoridades de hospitales o clínicas sean capaces de abrir o liberar o de crear o aumentar nuevas camas para seguir atendiendo estos casos».

«Hay un tema de gestión, no quiero pensar que hay un tema ideológico, porque sería lamentable poner la ideología por sobre la vida. Creo que hay un tema de coordinación que, en la medida que la ministra ha ido tomando en las últimas 48 horas, me parece que van en el sentido correcto», opinó el doctor.