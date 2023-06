Comparte

La senadora Carmen Gloria Aravena (Partido Republicano) fue una de las asistentes a la reunión con el Presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo para abordar la seguridad en la macrozona sur, desde donde se filtró un audio del Mandatario hablando.

Finalmente, tras la presentación de una denuncia por parte del Gobierno, el diputado Miguel Mellado reconoció que fue él quien compartió el registro con algunos medios de comunicación.

«Yo creo que fue un error del diputado, yo lo conozco harto. Trabaja muchísimo por la región, pero las cosas por su nombre: fue un error. Parece que llegó un poco más tarde, si no me equivoco, y probablemente no escuchó que el Presidente pidió en dos ocasiones que no se grabara, y está bien. A mí no me tendrían por qué haber dicho, porque los temas que se tratan en este tipo de reuniones… mira lo que estamos conversando, 500 y tantos atentados terroristas no son temas sencillos, son tremendamente complejos», dijo Aravena.

«Probablemente, no quiero interpretar, porque él es una persona muy trabajadora y seria, pero no sé qué pasó con el diputado que, de alguna manera, grabó una parte, como el explica, para no olvidar», agregó la legisladora.

«Me imagino que de hoy en adelante, se debieran requisar los celulares, más allá de los adultos que debiéramos ser y responsables. Cuando hacemos reuniones entre la Defensa y Seguridad respecto la macrozona sur, los senadores en el Congreso nosotros tenemos que hacer entrega de nuestros celulares antes de ingresar a las reuniones», dio cuenta.

«Espero que el Presidente siga haciendo las reuniones con todos los parlamentarios porque de verdad fue una muy buena reunión», concluyó la senadora.