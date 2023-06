Comparte

El diputado Miguel Mellado, a través de una declaración pública, reconoció que él grabó y filtró el audio de la reunión entre el Presidente Gabriel Boric y parlamentarios de la zona de La Araucanía y del Biobío, ocurrida en Cerro Castillo, Viña del Mar.

«Estimado Presidente Boric, ministros y parlamentarios de la Macrozona Sur», comienza indicando el documento.

«Como ya es de conocimiento público, se ha revelado la existencia de un audio de 10 minutos aproximados de duración de la reunión convocada el día martes en Cerro Castillo, audio en el cual están las conclusiones y compromisos realizados por el Presidente a la Macrozona sur», añade.

«A dicha reunión y como todos los asistentes observaron, no estuve presente en la primera parte, en donde se comentó la prohibición de grabar», aseguró el legislador.

«Desconociendo lo anterior, es que grabé estos 10 minutos de la última parte de la reunión, en donde se presentaron conclusiones y compromisos importantes para la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar, y frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe», complementó.

Según explicó Mellado en su declaración pública, «en ese momento en que se me solicitó el audio, consideré que no contenía nada de información distinta a las declaraciones públicas de los asistentes a la salida de la reunión ni tampoco frases que denostaran a algunos de los presentes».

«Nuevamente, indico que no me encontraba en el momento en que se acordaron las instrucciones de la reunión y transmití este audio creyendo que no era una reunión de carácter secreto. Es más, si alguno se sintió ofendido, pido disculpas a todos los involucrados, al Presidente, a los ministros y a los parlamentarios», enfatizó.

«Asumo esta responsabilidad y estoy disponible a conversar con el Presidente si así lo estima conveniente», puntualizó el diputado.

«Por último, quiero enfatizar que esto no es ni será excusa para dejar de trabajar por la región de La Araucanía y contra el terrorismo que nos afecta», cerró.

Declaración Pública reunión Cerro Castillo pic.twitter.com/F5OLmGM08y — Miguel Mellado Suazo (@melladosuazo) June 16, 2023

Cabe recordar que, durante la tarde, la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó que el Ministerio del Interior, liderado por Carolina Tohá, presentó una denuncia por la filtración del audio.

En un comunicado, el organismo detalló que «se ha recibido denuncia directa realizada por la sra. ministra del Interior, dirigida en contra de todos quienes resulten responsables de los hechos».