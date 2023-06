Comparte

En el Seminario «Sistema Carcelario y Crimen Organizado» realizado este lunes, en el ex Congreso Nacional, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, expuso sobre la seguridad pública, desde una perspectiva del sistema penitenciario y el delito en sus diferentes manifestaciones, teniendo presente que es la democracia y el Estado de Derecho de los países el que se ve en riesgo y amenazado a nivel global, si no se actúa proactivamente, vale decir desde la prevención.

Claramente, este diagnóstico ya conocido requiere necesariamente de tener una visión sistémica e integral de la seguridad pública, desde nuestra perspectiva, las policías actúan sobre los efectos de la desviación social en la que incurren los infractores de ley y no sobre sus causas, afirmó el general Yáñez.

Agregó que, resulta fundamental la integración de todos los actores del sistema de justicia penal y todos aquellos que no forman parte del sistema del control formal, me refiero al rol que cumple la familia, el colegio, el barrio, las oportunidades, etcétera.

A mayor capacidad para la prevención, (control, fiscalización, investigación y detención), oportunidad frente a la denuncia y mejor calidad de la prueba, conforme a los altos estándares exigidos, habrá claramente más demanda del sistema penitenciario, les dijo a los asistentes la máxima autoridad policial.

Yáñez indicó que hoy se debe tener presente el perfil delictual y no solo el perfil penal, sobre todo teniendo presente la demanda de la ciudadanía respecto a su percepción de seguridad al tomar conocimiento de los niveles de reiteraciones y reincidencia de los delincuentes.

Resulta fundamental aunar esfuerzos y generar instancias de trabajo colaborativo nacional y sin dudas la experiencia internacional permite implementar buenas prácticas de modelos exitosos, pero los problemas locales deben tener soluciones locales conforme a las propias realidades.

Recalcó a los asistentes al seminario que hoy los países enfrentan fenómenos similares que nos obligan a trabajar y compartir información, por eso resulta fundamental que se incorpore a Gendarmería o sistema penitenciario al estudio y análisis de los fenómenos de la delincuencia en todas sus formas.

Hoy existen muchas instancias que trabajan aisladamente con fines similares pero objetivos comunes, tales como Europol, Ameripol, Interpol, Fiep, Africapol, Iberpol, etcétera.

Creo que en estas instancias necesariamente debe estar presente la visión en materia penitenciaria. La seguridad es una inversión y no un costo, sin seguridad no hay orden, sin orden, no hay paz social, no hay desarrollo, hay que invertir también en prevención social, situacional y de reinserción social.

Finalizó señalando a los organizadores: «Los felicito por este seminario, juntos somos más y unidos más fuertes frente a las diferentes modalidades del delito, crimen organizado, terrorismo, delincuentes prolíficos, incivilidades, etcétera».