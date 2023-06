Comparte

El exministro de Economía Lucas Palacios se mostró contrario a la reforma tributaria del Gobierno, que busca un alza en los impuesto.

Según dijo en entrevista con «La Mañana de Agricultura», la primera fuente de financiamiento son los ahorros y»por ahí se debiera comenzar, que ha sido la propuesta que han hecho los grupos empresariales más importantes del país y también el grupo de las pymes».

En esa línea, sostuvo que «en la situación que estamos actualmente Chile podría recaudar mucho más impuestos con crecimiento económico que subiendo los impuestos, porque subiendo los impuestos se podría afectar el crecimiento económico mismo».

«Para que el financiamiento sea sostenible, el crecimiento económico tiene que tener las condiciones para que se genere mayor inversión y crecimiento económico, porque de esa forma se recauda más. La ecuación no es solo cuánto impuesto recaudo en un año determinado, sino cómo afectan esos impuestos para el crecimiento económico futuro y por tanto para la recaudación futura, también», agregó el rector del Inacap.

En ese sentido, Palacios dijo que «el debate está situado en un punto equivocado. Esto no se trata si de aumentar o no aumentar impuestos, se trata de qué queremos conseguir con eso. Si queremos mejor empleos, mejores salarios, mejor educación, mejor salud, mejores coberturas sociales… entonces, cuál es la mejor forma que podemos lograr eso como país. ¿Necesitamos para eso mayor crecimiento económico, mayor inversión o mayores impuestos? Esa es la ecuación que hay que conversar y mirando hacia el futuro. Haciendo referencias al pasado no tiene mucho sentido».