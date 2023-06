Comparte

Este lunes, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) se reunirá con el Presidente Gabriel Boric para abordar la afectación del gremio tras las intensas precipitaciones en el país.

En conversación con «La Mañana de Agricultura», el presidente de la SNA, Antonio Walker, dijo que «hay mucho daño, especialmente desde la Región Metropolitana hasta Biobío. Hemos tenido daños realmente fuertes, no solamente en la agricultura, sino que en la vivienda, escuelas, en los Cesfam, en la infraestructura, en el transporte. Estamos muy preocupados».

«Nosotros queremos ofrecer toda nuestra ayuda como SNA. Nosotros tenemos 20 colegios desplegados en Chile y hoy parte una campaña de acopio de enseres para ir en ayuda de mucha gente», sostuvo el exministro de Agricultura.

En ese sentido también hizo un llamado a los agricultores que no estén afectados para disponer sus recursos y personal «para ir en ayuda de agricultores que están realmente afectados».

«Nuestros gremios de regiones lo que más nos piden es ayuda financiera, porque aquí hay distintos tipos de daños», dijo.



«Fundamentalmente lo que vamos a necesitar son créditos blandos a mediano y largo plazo para financiar las reconstrucción de muchos predios que han sido afectados, tanto en su infraestructura hídrica como vial», agregó.

Otro tema que le plantearán al Mandatario es que la infraestructura hídrica de Chile tenga una visión de Estado.



«Tenemos todas las soluciones basadas en la naturaleza como la infiltración de acuíferos, tenemos que activar todo lo que tiene relación con las desaladoras en la zona centro y centronorte de Chile. Todo lo que dice relación con el riego tecnificado. La crisis climática llegó para quedarse», afirmó.

Por eso Walker hizo hincapié en no perder agua. «Yo he visto que hay mucho detractores de los embalses. Y nosotros lo agricultores creemos en los embalses, porque todos sabemos que el agua no se perder cuando vierte al mar y el ecosistema necesita agua dulce en el mar. Eso está claro, ¿pero necesita el 80% del agua? Creemos que no».

«En muchas regiones de Chile si hubiéramos tenido embalses, como Bollenar, como Zapallar, como Punilla, como La Jaula en Teno y tanto otros embalses que podríamos tener, hubiéramos tenido asegurada el agua de riego para dos o tres años«, sentenció.