Un hombre extranjero se paró esta mañana a las afueras de La Moneda para alertar que tenía un importante mensaje que entregar a las autoridades del Gobierno.

«Tengo información sensible que afecta la seguridad nacional», se podía leer en el letrero en alzó con ambas manos para llamar la atención.

Finalmente, el sujeto logró su cometido, porque logró entrar al Palacio y explicó que su intención era advertir sobre una red de pornografía infantil.

En un video, hecho por Agencia Uno, dijo que tiene mucha más información que esa. «Todavía no me recibe la ministra, cuando la ministra ministra me reciba yo le doy la información a ella«, dijo, agregando que lo recibió el abogado de una de las autoridades.

«Se está investigando una denuncia que yo puse hace tres meses sobre esta red y aún el fiscal no… no tuve una citación. Le dije sobre mi hija de 10 años, no la citaron para ver si realmente la información que yo entregué era real«, lamentó.

Sobre la red de pornografía infantil, aseguró que él sabe quiénes son sus lideres u cómo trabajaban, pero nunca le han consultado.

«La otra denuncia no la puse, porque si no me llamaron de esta, qué voy a esperar de la otra», criticó.